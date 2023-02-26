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Прошла жеребьёвка турнира в Акапулько, где сыграют Алькарас, Рууд, Фритц, Руне и Шелтон

Прошла жеребьёвка турнира в Акапулько, где сыграют Алькарас, Рууд, Фритц, Руне и Шелтон
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В первом раунде он сразится с американцем Маккензи Макдональдом. Второй номер посева у четвёртой ракетки мира норвежца Каспера Рууда. Его первый соперник определится позднее.

Российские теннисисты не заявлены на данный турнир, они сыграет в Дубае (ОАЭ).

Другие интересные противостояние первого круга турнира в Акапулько:

Тейлор Фритц (США, 3) – Джон Иснер (США);
Денис Шаповалов (Канада) – Миомир Кецманович (Сербия);
Маттео Берреттини (Италия) – Алекс Молчан (Словакия);
Бен Шелтон (США, WC) – Хольгер Руне (Дания, 4);
Кэмерон Норри (Великобритания, 5) – Адриан Маннарино (Франция).

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