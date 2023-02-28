Джокович выложил фотографию с тортом, подаренным ему в честь нового рекорда

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился новым фото в социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию с тортом, подаренным ему в честь установления рекорда по количеству недель, проведённых в качестве первой ракетки мира.
Накануне Джоковичу удалось побить рекорд легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Серб на данный момент проводит 378-ю неделю в качестве первого номера мирового теннисного рейтинга. Рекорд Граф держался с 1997 года.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НОВАКА ДЖОКОВИЧА
«Благословлён и благодарен», — подписал фотографию сербский теннисист.
Сегодня, 28 февраля, Джокович начнёт своё выступление на турнире в Дубае. В рамках первого круга серб сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча – 18:00 мск.
- 28 февраля 2023
-
13:07
-
11:47
-
11:12
-
09:38
-
05:45
- 27 февраля 2023
-
23:11
-
22:56
-
22:01
-
20:09
-
19:48
-
16:39
-
16:30
-
15:09
-
14:56
-
14:44
-
13:53
-
13:41
-
13:04
-
12:02
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:33
-
09:19
-
09:13
-
08:04
-
07:33
-
03:42
-
02:42
-
01:35
-
00:56
-
00:34