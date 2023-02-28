Джокович выложил фотографию с тортом, подаренным ему в честь нового рекорда

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился новым фото в социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию с тортом, подаренным ему в честь установления рекорда по количеству недель, проведённых в качестве первой ракетки мира.

Накануне Джоковичу удалось побить рекорд легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Серб на данный момент проводит 378-ю неделю в качестве первого номера мирового теннисного рейтинга. Рекорд Граф держался с 1997 года.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НОВАКА ДЖОКОВИЧА

«Благословлён и благодарен», — подписал фотографию сербский теннисист.

Сегодня, 28 февраля, Джокович начнёт своё выступление на турнире в Дубае. В рамках первого круга серб сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча – 18:00 мск.