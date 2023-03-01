Андрей Рублёв и Илья Ивашко в паре не смогли пройти в полуфинал турнира в Дубае
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Российский теннисист Андрей Рублёв и белорус Илья Ивашко в паре не смогли пройти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале они проиграли паре Йоран Флиген/Сандер Жилле (оба Бельгия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Рублёв и Ивашко выполнили девять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали ноль брейк-пойнта из шести. На счету Флигена и Жилле соперников восемь эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Андрей Рублёв также выступает в одиночном разряде на турнире в Дубае. Во втором круге он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) и вышел в четвертьфинал соревнований.
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