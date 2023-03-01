Что творит Рублёв! Россиянин совершил потрясающий камбэк в Дубае, отыграв пятерной матчбол

На турнире ATP-500 в Дубае начались поединки второго круга. До этой стадии соревнований добрались лидер мирового рейтинга Новак Джокович (первый номер посева), для которого это первый старт с момента победы на Australian Open, и три россиянина – действующий чемпион Дубая Андрей Рублёв (2), Даниил Медведев (3) и квалифаер Павел Котов. Причём Медведев с учётом титулов в Роттердаме и Дохе за три недели уже довёл серию победных матчей до 10.

Андрей Рублёв в этом году выступает очень неровно. На Australian Open он добрался до 1/4 финала, где уступил лишь будущему чемпиону Новаку Джоковичу, зато на мелких турнира ATP категорий 250 и 500 одержал лишь одну победу при четырёх поражениях. Поэтому Андрей очень порадовался успеху в первом круге Дубая в противостоянии с сербом Филипом Краиновичем. Президент ФТР Тарпищев поделился мнением, чего не хватает Рублёву: «Особенность Андрея, по моему мнению, заключается в том, что по натуре он агрессор и, кроме того, не чувствует усталости. И его надо своевременно останавливать во время нагрузок. Ему необходимо развивать вариативность в игре. В теннисе есть ведь такое понятие — выхожу на корт и играю в свою любимую игру. А если она не удаётся, то надо выбирать тактику, которая принесёт успех. Но это вопрос вариации. Андрей такой по психотипу, в этой сфере он обязан добавить», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Соперником Рублёва по второму кругу Дубая стал испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. 23-летний Алехандро сейчас является 29-й ракеткой мира, а в апреле 2022 года максимально добирался до 27-го места в рейтинге ATP. В том же году он вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, а лучшим результатом на «Шлеме» у испанца был четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021. Ну а в матчах с действующими игроками топ-10 до Дубая Алехандро одержал три победы – над Маттео Берреттини, Новаком Джоковичем и Хубертом Хуркачем.

О том, что Давидович-Фокина сейчас находится в хорошей форме, говорит тот факт, что на недавнем «пятисотнике» в Роттердаме испанец сумел отобрать у будущего чемпиона Даниила Медведева первый сет. Что касается Рублёва, то ранее Алехандро с ним играл на «Ролана Гаррос» — 2020 и сумел взять один сет. А вот начало поединка в Дубае у Андрея не задалось. Он проигрывал гейм за геймом и только при счёте 0:5 с трудом взял свою подачу, а затем уступил всю партию – 1:6 за 31 минуту. Во втором сете россиянин взял себя в руки, наладил подачу и чётко держал её до конца партии. При этом и испанец не дал сопернику ни единого шанса добраться до брейк-пойнта. Судьба партии решалась на тай-брейке. И что там сотворил Рублёв! Алехандро довольно быстро добрался до пятерного матчбола – 6:1. Но Андрей отыграл один за другим их все! – 6:6, и потом тут же сам с первой же попытки реализовал сетбол – 7:6 (8:6). При этом испанец так разозлился, что расколотил с досады ракетку.

Третья партия была похожа на вторую, правда, в пятом гейме Рублёв заработал два брейк-пойнта, но оба упустил. Снова судьба сета решалась на тай-брейке. Однако на этот раз быстро повёл уже россиянин. Теперь уже он сам получил пятерной матчбол. И хотя испанец два из них отыграл, на большее его не хватило. Волевая победа Андрея – 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) за 2 часа 27 минут.

Вот так Андрей Рублёв смог совершить потрясающий камбэк во втором круге Дубая, сумев отыграться с 0-1 по партиям и пятерного матчбола. Россиянин продолжил защиту чемпионского титула. В 1/4 финала он сразится в четверг с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, который в первом круге выбил из сетки Карена Хачанова (6), а во втором — одержал волевую победу над шведом Микаэлем Имером.