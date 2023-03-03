Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит Sunshine Double

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участия в Sunshine Double. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Sunshine Double — это турниры высокой категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США). Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 8 по 19 марта, а турнир в Майами состоится с 21 марта по 2 апреля.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг, проиграв двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», белоруске Виктории Азаренко (15) со счётом 3:6, 5:7. Победительницей турнира стала бывший второй номер рейтинга WTA чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года чешка Барбора Крейчикова.