Андрей Чесноков: наконец-то Медведев обыграл Джоковича! Даниил — игрок топ-3 в мире

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в полуфинале Дубая.

«Наконец-то Медведев обыграл Джоковича! Он ему несколько раз подряд проиграл. Сейчас Джокович не мог дождаться простых или невынужденных ошибок от Медведева. У Медведева сейчас такая уверенность, и двигается он потрясающе. Медведев обыграл Джоковича достаточно комфортно — 6:4, 6:4. Новак играл активно и остро, но при этом он получал удары ещё мощнее и острее. Джокович может выигрывать за счёт длинных розыгрышей. Он пытался обострять, но ошибался.

Было видно, что длинные розыгрыши против Медведева сейчас Джокович не потянет. Это вообще уникальный момент. Просто уникальный! Медведев находится сейчас на седьмом небе. Он отыграл последние розыгрыши с невероятной уверенностью. Заслуженно выиграл у Джоковича. Медведев является топ-3 игроком в мире. Хотелось бы этот его настрой и эмоции увидеть в Индиан-Уэллсе», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.