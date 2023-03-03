Красота — в Дубае будет русский финал! Рублёв и Медведев побьются за титул «пятисотника»

В пятницу на турнире ATP-500 в Дубае подошла пора решающих стадий. В этот день определялись финалисты. А накануне путёвки в полуфинал добыли два россиянина. Рублёв в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов, а у Даниила Медведева не возникло проблем с хорватом Борной Чоричем. Причём во втором сете россиянин выиграл подряд шесть геймов и 21 очко! Кроме россиян, в четвёрку лучших пробились немец Александр Зверев и первая ракетка мира Новак Джокович.

Первыми место в решающем матче разыграли Александр Зверев и Андрей Рублёв. Александр только набирает обороты после тяжёлой травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. И выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае – сейчас для него хороший результат. Что касается Рублёва, то здесь он защищает чемпионский титул. Ранее теннисисты встречались пять раз в рамках профессионального тура, и во всех случаях победил Зверев, причём без потери сета. «Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис, посмотрим, что из этого выйдет. До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что всё решат небольшие детали», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Матч Рублёва со Зверевым получился упорным и напряжённым. В стартовом гейме Андрей проявил упорство и с третьего брейк-пойнта додавил соперника – 1:0. Но уже в четвёртом гейме Александр добился обратного брейка – 2:2. Однако россиянин вернул преимущество – 3:2, а в концовке партии его увеличил – 6:3. Во втором сете ситуация выровнялась. Единственного брейк-пойнта и одновременно матчбола за всю партию Рублёв добился в 12-м гейме, но не смог его реализовать. Дело дошло до тай-брейка, где россиянин потерял ещё четыре матчбола, отразил сетбол Зверева, а сам с шестой попытки добился такой важной для себя победы.

Так Андрей Рублёв не только впервые взял сет у Зверева, но и сумел выиграть у него матч. Это позволило россиянину выйти в Дубае в финал второй год подряд. Ну а его соперник по решающему поединку определялся в битве чемпионов ТБШ. Новак Джокович подошёл к полуфиналу Дубая с серией из 15 побед в сезоне-2023 и 20 выигранными матчами подряд с учётом концовки прошлого года. Напомним, знаменитый серб выиграл Итоговый турнир ATP-2022, Аделаиду и Australian Open – 2023, а в Дубае прошёл трёх соперников. Что касается Даниила Медведева, то после неудачного выступления на Australian Open, где он проиграл уже в третьем круге, россиянин набрал фантастические обороты. Даниил завоевал два титула подряд – ATP-500 в Роттердаме, ATP-250 в Дохе, и к полуфиналу Дубая его серия побед достигла 12 матчей. Стало ясно, что в полуфинале Дубая чья-то потрясающая серия прервётся.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович так оценил своего соперника: «Даниил — один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Победитель турнира «Большого шлема» и бывший первый номер рейтинга. Тут добавить особо нечего. Его уровень очень высок, и с ним сложно играть на харде. Он немного напоминает Хуркача на подаче. Он любит добиваться быстрых побед за счёт своей подачи. Мы играли с ним довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в ударе и выигрывает турниры. Мы оба пребываем в хорошей форме, так что это будет отличный матч».

До полуфинала в Дубае теннисисты встречались 13 раз, и счёт был 9-4 в пользу Джоковича. Самое болезненное поражение серб потерпел в финале US Open – 2021. С тех пор прошло полтора года, за которые он выиграл четыре поединка подряд – в Париже-2021, Астане-2022, на Итоговом чемпионате ATP-2022 и в Аделаиде-2023. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка: «Для меня матч Джокович — Медведев — это финал. Знаете, как это называется по-русски? Финал в полуфинале. Мне понравился матчбол в игре Медведев — Бублик. Это было шикарно! Медведев четыре раза подряд проиграл Джоковичу. Сейчас такое время у Медведева, когда он играет нереально здорово! Я думаю, что должен быть хороший матч для Дани. Он должен серьёзно настроиться. У него есть все возможности, чтобы именно сегодня обыграть Джоковича. Даня чувствует мяч с закрытыми глазами. Двигается потрясающе! Космическая физическая подготовка. Джоковичу в этот раз будет очень тяжело».

На матч Джокович вышел напряжённым и взвинченным. С первых же минут он никак не мог настроиться на борьбу – ошибки сыпались одна за другой. И постепенно инициатива перешла к Медведеву – в пятом гейме он добился первого брейка – 3:2, а затем ещё одного – 5:2. Запахло разгромом, но подать на сет россиянин не смог. Серб подловил его на ошибках, отыграл один брейк, потом сам подал под ноль – 5:4. Однако вторая попытка подать на сет у Даниила вышла удачной – 6:4 за 40 минут. Холодный душ в виде брейка обрушился на Джоковича уже в первом гейме второго сета – 1:0. После этой неудачи Новак немного успокоился, стал увереннее брать свои подачи. Хотя в одном из эпизодов выплеснул эмоции, пытаясь объяснить судье, что линейный был неправ, когда раньше времени выкрикивал «футфолт» Медведеву. Ну а матч тем временем без единого брейк-пойнта дошёл до финальной точки. Победа Даниила Медведева – 6:4, 6:4 за 1 час 36 минут.

Так Даниил Медведев впервые за полтора года одолел Новака Джоковича и прервал его фантастическую серию из 20 побед, которая тянулась ещё с прошлого сезона. Теперь в Дубае нас ждёт русский финал – Медведев – Рублёв! Красота!