Грачёва переиграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Варвара Грачёва (восемьдесят восьмая ракетка мира) переиграла представительницу США Слоан Стивенс (пятьдесят первый номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Остине (США). Встреча проходила на «Вествуд Кантри Клаб. Стэдиум» на хардовом покрытии.

Грачёва одержала победу со счётом 7:6, 6:3. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из 10. На счету Стивенс один эйс, одна двойная ошибка на подаче и три реализованных брейк-поинта из шести.

В полуфинале Варвара Грачёва встретится с американкой, занимающей 92 место в мировом рейтинге, Кэти Волынец. Матч пройдёт 5 марта 2023 года в 01:00 по мск.