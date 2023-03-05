Иснер раскритиковал правительство США за отказ Джоковичу на въезд в страну

Американский теннисист Джон Иснер высказался о сербе Новаке Джоковиче. Ранее сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио сообщили, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил от правительства США отказ на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса.

«Не волнуйтесь, ребята, всего лишь 11 мая Джокович будет считаться достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наше правительство с самого начала было в курсе всех вещей, связанных с коронавирусом», — написал Иснер в социальных сетях.

Затем Иснер вступил в полемику с одной из подписчиц, заявив, что вакцина от коронавируса делает человека уязвимым.

«Вакцина стопроцентно не защищает вас от заражения или распространения коронавируса, на самом деле она может сделать человека более уязвимым».

Напомним, Джон Иснер неоднократно высказывался в пользу допуска Новака Джоковича на соревнования в США.