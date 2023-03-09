Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе

Завершился матч первого круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором американец Джон Иснер встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой. Встреча завершилась победой Накишимы со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Иснер сделал четырнадцать подач навылет, допустил семь двойных ошибок. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Во втором круге Накашима встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Ранее стало известно, что россиянин Карен Хачанов сыграет с немцем Оскаром Отте во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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