Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе

Завершился матч первого круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором американец Джон Иснер встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой. Встреча завершилась победой Накишимы со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Иснер сделал четырнадцать подач навылет, допустил семь двойных ошибок. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге Накашима встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее стало известно, что россиянин Карен Хачанов сыграет с немцем Оскаром Отте во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.