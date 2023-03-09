Медведев и Рублёв узнали первых соперников. Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса

В стартовый день на калифорнийском «Мастерсе» проиграл Сафиуллин, а вот Блинкова, Родина и Калинская прошли во второй круг женской сетки.

По традиции в марте в США съезжаются лучшие теннисисты мира, чтобы принять участие в соревнованиях, которые ещё называют Солнечный дубль. Сначала в Калифорнии в течение двух недель проходит объединённый (мужской и женский) «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а потом все переезжают во Флориду на аналогичный турнир в Майами. В ночь со среды на четверг по московскому времени прошли матчи первого круга в нижних половинах мужской и женской сеток. Все сеяные спортсмены начнут борьбу только со второго раунда, а пока они только тренируются и узнают, кто же из соперников им достанется на старте.

Итоги первого дня. 8 марта, среда

Все четыре россиянина – Медведев (пятый номер посева), Рублёв (6), Хачанов (13) и Сафиуллин – оказались как раз в нижней половине сетки. И только Роман играл в первый день. В соперники ему достался белорус Илья Ивашко. Ранее теннисисты встречались один раз – на Australian Open – 2021 – и тогда россиянин уверенно в трёх сетах одержал победу. Первая партия в новом поединке этих теннисистов превратилась в парад брейков. После счёта 1:1 Илья и Роман пять раз подряд брали чужие геймы, и только после 4:3 белорус первым наладил свою подачу и довёл сет до победы – 6:4. Во второй партии брейков у Сафиуллина уже не было, а Ивашко дважды забрал чужие подачи и оформил выход во второй круг – 6:4, 6:2 за 1 час 33 минуты.

Во втором круге Илья встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (28), и лучший теннисист из этой пары в третьем раунде сразится с кем-то из дуэта Даниил Медведев (5) – Брэндон Накашима. Именно этот американец японского происхождения станет первым соперником для Медведева, который только что выиграл три турнира подряд – Роттердам, Доху и Дубай. Накашима в первом круге Индиан-Уэллса за 1 час 39 минут обыграл ещё одного американца – Джона Иснера, который славится убойной подачей. На сей раз 37-летнему Джону не помогли 14 эйсов. Брэндон вытащил первый сет на тай-брейке, а во втором даже сделал брейк – 7:6 (9:7), 6:3. Отметим, что ранее Накашима и Медведев на корте не встречались.

Соперники Рублёва и Хачанова тоже определились в ночь со среды на четверг. Андрею предстоит сыграть с чехом Иржи Легечкой, который одолел на старте турнира француза Артура Риндеркнеша. Рублёв и Легечка встречались уже дважды, и счёт их личных встреч – 1-1. В Белграде-2022 волевую победу в трёх сетах одержал Андрей, а совсем недавно в 1/4 финала Дохи-2023 – уже Иржи. Карен будет сражаться за выход в третий круг с Оскаром Отте. 29-летний немец в первом раунде в двух сетах справился с сербом Ласло Джере. Ранее Хачанов и Отте встречались в Галле-2022, и тогда волевую победу в трёх сетах праздновал Оскар.

Мужчины. Первый круг



Отте (Германия) – Джере (Сербия) – 6:3, 7:5.

Ивашко (Беларусь) – Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:2.

Качин (Аргентина) – Басилашвили (Грузия, LD) – 7:5, 6:3.

Накашима (США) — Иснер (США) – 7:6, 6:3.

Легечка (Чехия) – Риндеркнеш (Франция) – 7:6, 7:5.

Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:4.

Подробнее. Отте (Германия) – Джере (Сербия) – 6:3, 7:5.Ивашко (Беларусь) –– 6:4, 6:2.Качин (Аргентина) – Басилашвили (Грузия, LD) – 7:5, 6:3.Накашима (США) — Иснер (США) – 7:6, 6:3.Легечка (Чехия) – Риндеркнеш (Франция) – 7:6, 7:5.Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:4.

В нижней половине женской сетки первый круг успешно преодолели все три россиянки. Анна Блинкова, Евгения Родина и Анна Калинская не отдали своим соперницам ни сета. Теннисная мама Евгения Родина убрала с дороги француженку Ализе Корне и дальше сразится с чемпионкой Australian Open – 2023 Ариной Соболенко. Анна Блинкова после победы над американкой Энн Ли встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (11). А вот Анна Калинская разгромила менее чем за час ещё одну представительницу США – Алисию Паркс. В следующем круге Калинская померится силами с чешкой Каролиной Плишковой (17). И далее кто-то из пар Плишкова – Калинская и Блинкова – Кудерметова сойдётся в третьем круге.

Ещё две сеяные россиянки, находящиеся в нижней половине сетки, узнали в этот день своих соперниц по второму кругу. Анастасия Потапова (26) и Екатерина Александрова (18) сыграют с двумя китаянками, в написании имён и фамилий которых есть неуловимая разница – Синьюй Ван и Сиюй Ван. Из других пар отметим такие: Джессика Пегула (США, 3) – Камила Джорджи (Италия), Мария Саккари (Греция, 7) – Шелби Роджерс (США) и швейцарское дерби Хиль Белен Тайхман – Белинда Бенчич (9).

Женщины. Первый круг



Блинкова (Россия) – Энн Ли (США, WC) – 6:1, 6:2.

Саснович (Беларусь) – Канепи (Эстония) – 6:3, 7:6.

Родина (Россия, SR) – Корне (Франция) – 6:2, 7:5.

Носкова (Чехия) – Бегу (Румыния) – 7:6, 6:1.

Ястремская (Украина, WC) – Бондарь (Венгрия) – 6:3, 6:4.

Л.Фрухвиртова (Чехия) – Шериф (Египет) – 0:6, 6:2, 6:3.

Цуренко (Украина, Q) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 6:3.

Петерсон (Швеция, Q) – Костюк (Украина) – 7:5, 5:7, 7:5.

Калинская (Россия) – Паркс (США) – 6:1, 6:1.

Подробнее. – Энн Ли (США, WC) – 6:1, 6:2.Саснович (Беларусь) – Канепи (Эстония) – 6:3, 7:6.– Корне (Франция) – 6:2, 7:5.Носкова (Чехия) – Бегу (Румыния) – 7:6, 6:1.Ястремская (Украина, WC) – Бондарь (Венгрия) – 6:3, 6:4.Л.Фрухвиртова (Чехия) – Шериф (Египет) – 0:6, 6:2, 6:3.Цуренко (Украина, Q) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 6:3.Петерсон (Швеция, Q) – Костюк (Украина) – 7:5, 5:7, 7:5.– Паркс (США) – 6:1, 6:1.

Расписание второго дня. Интересные матчи четверга, 9 марта

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени пройдут матчи первого круга в верхней половине сетки. Россиян среди участников в этой группе изначально не было. Отметим поединки трёх обладателей «Шлемов», которые сейчас находятся за пределами 32 теннисистов посева — Стэна Вавринки, Энди Маррея и Доминика Тима.

Мужчины. 1-й круг



22:00 мск. Вавринка (Швейцария, SR) – Вукич (Австралия, Q).

1:00. Этчеверри (Аргентина) – Маррей (Великобритания).

5:00. Тим (Австрия, WC) – Маннарино (Франция).

Подробнее. 22:00 мск. Вавринка (Швейцария, SR) – Вукич (Австралия, Q).1:00. Этчеверри (Аргентина) – Маррей (Великобритания).5:00. Тим (Австрия, WC) – Маннарино (Франция).

У женщин в верхней половине сетки сыграет квалифаер Варвара Грачёва, которая сразится с ещё одной теннисисткой, прошедшей отборочное соревнование – бельгийкой Исалин Бонавентюр. Также определятся соперницы Людмилы Самсоновой (12), Дарьи Касаткиной (8), белоруски Виктории Азаренко (14), Елены Рыбакиной из Казахстана (10) и первой ракетки мира Иги Свёнтек.

Женщины. Первый круг



22:00. Бонавентюр (Бельгия, Q) – Грачёва (Россия, Q).

23:30. Ковинич (Черногория) – Радукану (Великобритания).

1:00. Путинцева (Казахстан) – Мухова (Чехия, SR).

5:00. Стивенс (США) – Кенин (США, WC).

Подробнее. 22:00. Бонавентюр (Бельгия, Q) –23:30. Ковинич (Черногория) – Радукану (Великобритания).1:00. Путинцева (Казахстан) – Мухова (Чехия, SR).5:00. Стивенс (США) – Кенин (США, WC).

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».