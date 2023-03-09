Александр Бублик проиграл 175-й ракетке мира и покинул «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Бублик проиграл представителю Китайского Тайбэя Ву Тун-Лину (175-я ракетка мира).
Ву Тун-Лин одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Александр Бублик шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Ву Тун-Лина ноль эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований Ву Тун-Лин сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (10).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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