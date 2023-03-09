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«Мне нечего терять». Накашима — о матче с Даниилом Медведевым во 2-м круге Индиан-Уэллса

«Мне нечего терять». Накашима — о матче с Даниилом Медведевым во 2-м круге Индиан-Уэллса
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Американский теннисист Брэндон Накашима (48-я ракетка мира) высказался о встрече с россиянином Даниилом Медведевым (шестая ракетка мира) во втором круге турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Это точно будет тяжёлый матч. Вы знаете, что он долго находится на вершине. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет, по телевизору, поэтому я очень взволнован перед игрой. Мне нечего терять, выходя на этот матч, поэтому я просто постараюсь получить удовольствие, сыграть в свою игру, приложив все усилия», — приводит слова Накашимы Sportskeeda.

Брэндон Накашима в первом круге обыграл соотечественника Джона Иснера со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Даниил Медведев стартует на этом турнире во втором круге. Матч между Накашимой и Медведевым пройдёт 10 марта.

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