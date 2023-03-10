Рублёв и Хачанов проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии 1/16 финала россияне уступили немецко-французскому дуэту – Кевину Кравицу и Фабрису Мартену со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. За это время Рублёв и Хачанов сделали пять подач навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. На счету Кравица и Мартена четыре эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинал Кравиц и Мартен сыграют с победителем пары Джон Изнер/Джек Сок – Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер.
Турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде проходит с 9 по 18 марта.
Действующими победителями турнира являются Джон Изнер и Джек Сок.
Ранее стало известно, что Андрей Рублёв во втором круге турнира в одиночном разряде сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, а Хачанов встретится с немцем Оскаром Отте.
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