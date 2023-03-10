Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: Медведев лучше Джоковича? Нельзя сравнивать титул БШ с тремя победами подряд

Кафельников: Медведев лучше Джоковича? Нельзя сравнивать титул БШ с тремя победами подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на высказывание чемпиона Уимблдона-2021 хорватского теннисиста Горана Иванишевича, который ранее назвал россиянина Даниила Медведева вторым лучшим теннисистом мира после серба Новака Джоковича.

«Исходя из того, как прошли первые два месяца регулярного тура, со словами Иванишевича можно согласиться — три победы всё-таки.

Лучше ли сейчас Медведев Джоковича? Нельзя сравнивать победу на турнире «Большого шлема» даже с тремя победами подряд, поэтому здесь не соглашусь», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Медведев сыграет во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с американцем Брэндоном Накашимой. Матч поставлен в расписании центрального корта 4-м запуском и начнётся не ранее 5:00 мск 11 марта.

Новость по теме
Чесноков: Медведев делает на корте всё, что хочет. По игре в Дубае Даниил лучше Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023