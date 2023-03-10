Кафельников: Медведев лучше Джоковича? Нельзя сравнивать титул БШ с тремя победами подряд

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на высказывание чемпиона Уимблдона-2021 хорватского теннисиста Горана Иванишевича, который ранее назвал россиянина Даниила Медведева вторым лучшим теннисистом мира после серба Новака Джоковича.

«Исходя из того, как прошли первые два месяца регулярного тура, со словами Иванишевича можно согласиться — три победы всё-таки.

Лучше ли сейчас Медведев Джоковича? Нельзя сравнивать победу на турнире «Большого шлема» даже с тремя победами подряд, поэтому здесь не соглашусь», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Медведев сыграет во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с американцем Брэндоном Накашимой. Матч поставлен в расписании центрального корта 4-м запуском и начнётся не ранее 5:00 мск 11 марта.