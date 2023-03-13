Потапова проиграла Пегуле в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) проиграла представительнице США Джессике Пегуле (3-я ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Анастасия Потапова уступила Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Потаповой четыре эйса, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из 13. Пегула три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.