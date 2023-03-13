Рублёв обыграл Умбера и вышел в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге россиянин обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Рублёв сделал четыре подачи навылет, реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Умбера четыре эйса, четыре двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнта из 1.
Следующим соперником Рублёва станет британец Кэмерон Норри, который ранее обыграл японца Таро Дэниэла.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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