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Рублёв обыграл Умбера и вышел в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе

Рублёв обыграл Умбера и вышел в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге россиянин обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Рублёв сделал четыре подачи навылет, реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Умбера четыре эйса, четыре двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнта из 1.

Следующим соперником Рублёва станет британец Кэмерон Норри, который ранее обыграл японца Таро Дэниэла.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 02:55 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
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