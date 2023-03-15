Рыбакина обыграла Грачёву и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачёва (66-я ракетка мира) проиграла спортсменке из Казахстана Елене Рыбакиной (10-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Елена переиграла Варвару со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минута. За это время Елена выполнила четыре подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 7 из 12 заработанных брейк-пойнтов. Варвара, в свою очередь обошлась без эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 11 возможных брейк-пойнта.
В 1/4 финала турнира Рыбакина встретится с чешкой Каролиной Муховой (76-я ракетка мира).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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