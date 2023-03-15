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В Латвии решили вернуть финансирование Остапенко и ещё двум спортсменам, сделав исключение

В Латвии решили вернуть финансирование Остапенко и ещё двум спортсменам, сделав исключение
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Министр образования и науки Латвии Анда Чакша сообщила о поправках в решении Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) лишить своих спортсменов финансовой поддержки из-за того, что они выступают на турнирах, в которых принимают участие россияне и белорусы.

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объём финансирования», — приводит слова Чакши Sportacentrs.

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