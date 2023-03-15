Рууд: я 6 лет в туре, и каждый год все говорят, что Надаль выиграл «РГ» в последний раз

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил перспективы 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Испанец планирует вернуться в тур на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Я уже шесть лет в туре, и каждый год говорят, что Рафа (Надаль) выиграл «Ролан Гаррос» в последний раз. Но он делает это снова. Не удивлюсь, если в этом году он возьмёт свой 15-й титул», — сказал Рууд в эфире Eurosport.uk.