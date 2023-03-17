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Цуренко: всё, что сделала WTA, — это раздала ленточки в цветах Украины

Цуренко: всё, что сделала WTA, — это раздала ленточки в цветах Украины
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вновь выступила с критикой в адрес WTA из-за позиции организации в отношении россиян и белорусов.

«Я чувствую себя брошенной WTA. Я не чувствую себя защищённой своей ассоциацией. В разговоре со Стивом (Саймоном. — Прим. «Чемпионата») я поняла, что это была их позиция или его позиция с самого начала. Вот почему очень мало было сделано для украинских игроков, которые были тоже очень потрясены разговором, который я им передала. Всё, что сделала WTA, — это раздала ленточки в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог показать свою поддержку украинскому народу. Я не знаю, почему WTA такая робкая», — приводит слова Цуренко L'Equipe.

Напомним, ранее Цуренко снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Позже украинка призналась, что пришла к такому решению из-за шока, который у неё вызвал разговор с главой WTA Стивом Саймоном. По словам Цуренко, последний выразил уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду.

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Теги Теннис WTA Леся Цуренко •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: L'Équipe

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