Директор «Мастерса» в Майами – о снятии Джоковича: мы сделали всё, что могли

Бывшая четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся директором турнира серии «Мастерс» в Майами (США), прокомментировал снятие с соревнований 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Турнир пройдёт с 22 марта по 2 апреля.

«Мы сделали всё, что могли. Пытались поговорить с правительством, но это не в нашей власти. Мы пытались добиться, чтобы Новаку разрешили получить освобождение, но этого не произошло», — сказал Блэйк в эфире Tennis Channel.

Напомним, первый номер рейтинга Джокович вслед за Индиан-Уэллсом пропустит турнир серии «Мастерс» в Майами (США) из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.