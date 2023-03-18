Директор «Мастерса» в Майами – о снятии Джоковича: мы сделали всё, что могли

Бывшая четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся директором турнира серии «Мастерс» в Майами (США), прокомментировал снятие с соревнований 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Турнир пройдёт с 22 марта по 2 апреля.
«Мы сделали всё, что могли. Пытались поговорить с правительством, но это не в нашей власти. Мы пытались добиться, чтобы Новаку разрешили получить освобождение, но этого не произошло», — сказал Блэйк в эфире Tennis Channel.
Напомним, первый номер рейтинга Джокович вслед за Индиан-Уэллсом пропустит турнир серии «Мастерс» в Майами (США) из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.
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