«Она снова так поступила». Шарапову обвинили в непорядочности во время Индиан-Уэллса-2018

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова не играла в официальных теннисных матчах с января 2016 года по апрель 2017-го в связи с дисквалификацией за допинг. На первом же турнире после возвращения в Штутгарте она дошла до полуфинала и до конца сезона-2017, несмотря на физические проблемы, выиграла титул в Тяньцзине и вернулась в топ-60 рейтинга.

Как бы то ни было, в следующем сезоне Мария выдала неудачный отрезок, пик которого пришёлся на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка проиграла в первом раунде, выдала антирекордную серию поражений и вскоре снялась с турнира в Майами, что очень не понравилось фанатам. Мария призналась, что немногие смогли бы вынести то, что ей пришлось пережить после калифорнийского турнира в 2018 году.

В Индиан-Уэллсе Шарапова пережила один из самых сложных моментов в карьере

Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Мария Шарапова в 2018 году была несеяной на турнире. Приходилось начинать выступление в первом раунде. Мария проиграла на тот момент ещё не особо раскрученной 20-летней Наоми Осаке (4:6, 4:6).

Осака выиграла 75% очков на приёме второй подачи Шараповой. На старте матча Наоми повела 4:1, но Мария смогла сравнять счёт. Подавая при 4:5, Шарапова допустила три невынужденные и одну двойную ошибку и проиграла стартовую партию.

Мария Шарапова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2018 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Во втором сете наблюдалась практически идентичная ситуация. Теннисистки дважды обменялись брейками. При счёте 4:5 вновь подавала Шарапова. Потеряв геймбол, Мария дала сопернице матчбол своей двойной ошибкой, а в следующем розыгрыше ошиблась слева.

Шарапова, по количеству выигранных в Индиан-Уэллсе матчей (38) уступавшая только американке Линдсей Дэвенпорт (47), заявила, что её соперница сыграла очень хорошо.

«Все работают. Это, может, десять лет назад можно было приехать на турнир и пройти пару первых кругов без своей игры. Сейчас такое не проходит. У меня были некоторые физические проблемы, и это очень досадно, потому что после того, как я вернулась, мне постоянно приходилось останавливаться из-за разных травм, и это не позволяло мне войти в нормальный соревновательный ритм, как мне того хотелось.

Но сегодня я играла в полную силу и чувствую, что могу вынести из этого матча определённый позитив. После Дохи у меня были сложные недели, я работала, чтобы восстановиться, но мне ещё нужно немного времени. Я знаю, как это бывает, потому что уже делала это раньше. Конечно, очень досадно проигрывать такие матчи, но это и есть рабочий процесс, я это прекрасно понимаю.

Не рассчитывала ли я через 11 месяцев после дисквалификации быть в более выигрышной позиции? Я не так смотрела на своё возвращение. Я просто знаю, что в этом году выступаю, а в прошлом этого делать не могла. Так что я испытываю большую благодарность за возможность выходить на корт из подтрибунного помещения и видеть, сколько народу пришло на меня посмотреть. Я долго была этого лишена, и вернуть это для меня очень важно», — сказала Шарапова.

Многие коллеги-теннисистки позволяли излишнюю резкость в адрес Шараповой после допингового скандала. Осака в их число не входила. Наоми высказалась о Марии максимально уважительно.

«Я знала, что Мария Шарапова будет бороться за каждое очко, потому что с детства смотрела её матчи. Для меня было большой честью с ней сыграть. Я просто хотела насладиться моментом. Было бы очень неуважительно начать злиться, когда Мария возвращала брейк. Я играла с Шараповой – кто я такая, чтобы злиться из-за того, что не обыгрываю её? На мой взгляд, нужно по умолчанию уважать всех, потому что это лучшие игроки в мире. Мне кажется, что игрок, который психует и швыряется ракетками, не вызывает желания болеть за него. Нужно уважать соперника и игру. Не помню никого, кто психовал и при этом побеждал, кроме разве что Джона Макинроя, а ему я подражать не пытаюсь. Ничего личного. Просто я веду себя по-другому.

У меня всегда было три человека, с которыми я мечтала сыграть: Винус, Мария и Серена. Вот с двумя я уже сыграла (обыграла Винус Уильямс осенью в Гонконге), осталась ещё Серена, и жду этого шанса с нетерпением. Это непросто, потому что очень странно всю жизнь видеть человека по телевизору, а потом встретить его в реальной жизни. Но в то же время после того, как ты выходишь на определённый уровень, одерживаешь какие-то победы и тебя узнают и начинают уважать, ты уже перестаёшь смотреть на своих кумиров как на кумиров. Ты уже просто видишь в них людей, стоящих между тобой и следующим кругом.

Когда я в детстве смотрела матчи Марии и Серены, я всегда болела за Серену. Прошу прощения. Но меня всегда впечатляло, как по Шараповой никогда не понять, о чём она думает, потому что она никогда не показывает негативные эмоции, – просто продолжает бороться. И я всегда думала, как круто было бы объединить её характер на корте с характером Серены. Так что я у Марии тоже многому научилась», — заявила Осака.

Наоми Осака на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2018 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Скромность и уважение к соперницам пошли на пользу тогдашней 44-й ракетке мира Осаке. 20-летняя Наоми неожиданно выиграла «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, по ходу турнира одолев более опытных и именитых Агнешку Радваньску, Марию Саккари, Каролину Плишкову и Симону Халеп (первая ракетка мира). В финале Осака справилась с 20-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной (6:3, 6:2), которая тоже сенсационно вышла в финал, но считалась фавориткой решающей встречи.

30-летняя Шарапова в матче с Осакой потерпела третье поражение подряд впервые с начала 2003-го (не считая групповых матчей Итогового турнира WTA). Тогда мало кто мог представить, что Мария провела последний матч в Индиан-Уэллсе. В 2019 году Шарапова не приехала в Калифорнию из-за травмы плеча, а в феврале 2020-го завершила карьеру (хотя в том году «Мастерс» всё равно не проводился из-за пандемии коронавируса).

Шарапова намекнула, что могла уйти из тенниса после Индиан-Уэллса. Не все понимали её чувства

Сразу после вылета с Индиан-Уэллса Шарапова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала с 2013 года и за этот период выиграла «Ролан Гаррос» — 2014 и еще шесть титулов WTA. Через несколько дней, когда Индиан-Уэллс ещё не закончился, Мария снялась с «Мастерса» в Майами из-за травмы предплечья, которая беспокоила её более полугода и вынудила пропустить последние турниры в Стэнфорде, Цинциннати, Торонто и Дубае.

Один из болельщиков в соцсетях упрекнул Шарапову в том, что она слишком часто снимается с турниров.

«Я очень разочарован, что она снова так поступила. В 2015-м я купил билеты в Сочи на Кубок Федерации, Мария была в заявке и планировала играть, но снялась с матча всего за два дня до начала! А я, как и многие россияне, купил билеты не только на матч, но и на самолёт в Сочи. В этот раз я купил своей подруге два билета в подарок на 8 Марта. Два года назад она переехала в Майами из Москвы и хотела посмотреть матч Марии. И опять – турнир опубликовал видео с Марией, а потом она снялась. Мне кажется, что игрок с такой невероятной карьерой и человек, который всегда «открыт и честен с болельщиками», может позволить себе сделать заявление и сказать правду. Многие болельщики очень часто рискуют, покупают билеты на её матчи. А Мария снова и снова так делает. Она мне очень нравится, я её уважаю, но я очень разочарован», – написал фанат.

Мария Шарапова Фото: Michael Dodge/Getty Images

Шарапова неожиданно решила ответить на это сообщение.

«Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, потому что они часть жизни профессионального спортсмена, и мы стараемся как можно лучше с ними справляться. Но, может быть, это просто не мой стиль. Это сообщение меня тронуло, потому что его написал мой настоящий болельщик. Я ни на что не подписываюсь, если не готова приложить к этому делу все свои усилия. Перед матчем первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на левом предплечье, чтобы я могла провести матч без боли, которую я испытывала в последние месяцы. Но, кроме того, обнаружилось, что у меня в лёгких образовался воздушный пузырь, из-за которого мне запретили летать три недели.

И если вы думаете, что мне нравится делать МРТ, КТ, уколы, ходить к пяти разным врачам, а ещё заявляться и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я честно скажу, что в этот раз вы неправы. Мне очень жаль, что вы купили два билета для подруги, которая хотела посмотреть мой матч. Но, может быть, вы поймёте, что я с радостью обменяла бы всё это на то, чтобы сыграть на глазах у вашей подруги. А пока что я надеюсь, что она воспользуется этими билетами, чтобы насладиться другими матчами. А я сделаю всё, что в моих силах, чтобы поправиться, набрать форму и быть готовой бороться. Мария», – написала Шарапова.

Фанат, в первоначальном сообщении которого читалось раздражение и обвинения Шараповой в непорядочности, остался доволен ответом.

«Как раз об этом я и говорил! Я действительно горжусь тем, что вижу это сообщение! Сегодня ты снова доказала мне, почему я выбрал тебя в качестве примера для подражания. И ещё раз, надеюсь, ты меня правильно поняла, и я очень надеюсь увидеть тебя здоровой на теннисном корте», — отметил поклонник.

Анна Чакветадзе Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Хотя российская теннисистка Анна Чакветадзе всё равно считала, что Шарапова на самом деле не травмировалась, а просто под предлогом медицинских проблем взяла время собраться с мыслями после провала в Индиан-Уэллсе.

«Разучиться играть невозможно. Просто это неудачное стечение обстоятельств. Допинговый скандал выбил её из колеи. Человек привык, когда его превозносят, а тут шмякнули об землю. Падать – это всегда очень больно. В России её поддерживают, а во всём остальном мире – не очень. Она переживает и пока не справляется. Игра не идёт, и удовольствие от игры она не получает из-за совокупности негатива, да ещё и тренер не помогает. Хорошо, что она решила его поменять.

Ей нужны новые эмоции, нужно выиграть на хорошем уровне несколько матчей, чтобы снова получать удовольствие от игры. Она уникальный человек, ей всегда нравилось бороться на корте. А сейчас ощущение, что ей ничего не нравится. Лёгкая апатия. Сейчас Шарапова взяла паузу. Понятно, что никакой травмы там не было, просто нет смысла играть. Она разбирается в себе. Необходимо потренироваться с новым наставником и прийти в себя. Верю, что она сможет найти свою игру, возможно, мы увидим новую Машу. Такой игрок не может просто так взять и рассыпаться навсегда», — написала Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате».

В конечном счёте Шарапова оправилась от тяжёлого удара. Теннисистка возобновила сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом, который работал с ней с 2011 по 2013 год и помог выиграть первый «Ролан Гаррос» (2012).

В апреле в Штутгарте уже под руководством Хогстеда Мария потерпела антирекордное четвёртое поражение подряд, уступив француженке Каролин Гарсии, но затем дела пошли на поправку. В мае на турнире в Риме Шарапова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко (6:7, 6:4, 7:5). Это была её первая победа над теннисисткой топ-10 впервые за девять месяцев (после прохода Симоны Халеп на US Open — 2017). Она оправилась от тяжелейшего удара в Индиан-Уэллсе, когда допускала мысли об уходе из тенниса.

«После Индиан-Уэллса у меня было несколько тяжёлых недель. Не думаю, что есть много людей, у которых в тех обстоятельствах хватило бы духа продолжать. Было очень тяжело. Я готова к переменам, готова выходить на корт и вкалывать дальше. Такой настрой, конечно, помогает. Когда работаешь на себя, максимально стараешься принять верное решение, которое скорее приведёт тебя к нужному результату. Мы все вносим разные коррективы, чтобы стать лучше. Конечно, приятно просто играть в теннис, когда ни о чём не нужно беспокоиться. Но так бывает не всегда», — сказала Шарапова.

Не будет преувеличением сказать, что допинговый скандал сломал карьеру Шараповой. Она могла уйти уже после провала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но отыграла ещё почти два года и добыла несколько громких побед, включая попадание в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018 и 1/8 финала Australian Open – 2019 с проходом третьей ракетки мира Каролины Возняцки. Мария справилась с серьёзными трудностями, за что следует отдать ей должное. На её месте многие действительно просто опустили бы руки и сдались…