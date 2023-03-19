Александр Шевченко вышел в полуфинал челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко вышел в 1/2 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта.

В матче 1/4 финала Александр Шевченко (Q) обыграл 23-ю ракетку мира итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Шевченко два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнт из семи. На счету Берреттини семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнтов из трёх.

Следующим соперником Шевченко на турнире в Финиксе станет французский теннисист, 81-я ракетка мира Квентин Алис.

В другом полуфинале сыграют немец Ян-Леннард Штруфф и португальский теннисист Нуно Боргес.