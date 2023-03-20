Шевченко проиграл Нуну Боргесу в финале челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко проиграл португальцу Нуну Боргесу (80-й номер рейтинга) в финале турнира серии «челленджер» в Финиксе (США). Встреча проходила на хардовом покрытии.
В финальном матче Шевченко уступил Нуну Боргесу со счётом 6:4, 2:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнтов из двух. На счету Боргеса шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что по ходу соревнований Шевченко удалось обыграть финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини (1). Также соперниками Александра на турнире были 81-я ракетка мира Кентен Алис и бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2008 и US Open — 2016, француз Гаэля Монфиса.
- 20 марта 2023
-
02:49
-
02:46
-
02:20
-
02:07
-
01:37
-
01:29
-
01:22
-
01:14
-
00:30
- 19 марта 2023
-
22:55
-
22:31
-
21:49
-
21:41
-
20:56
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
16:40
-
15:10
-
14:23
-
14:07
-
13:13
-
12:08
-
11:53
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:29
-
10:02
-
09:48
-
09:38