Шевченко проиграл Нуну Боргесу в финале челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко проиграл португальцу Нуну Боргесу (80-й номер рейтинга) в финале турнира серии «челленджер» в Финиксе (США). Встреча проходила на хардовом покрытии.

В финальном матче Шевченко уступил Нуну Боргесу со счётом 6:4, 2:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнтов из двух. На счету Боргеса шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что по ходу соревнований Шевченко удалось обыграть финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини (1). Также соперниками Александра на турнире были 81-я ракетка мира Кентен Алис и бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2008 и US Open — 2016, француз Гаэля Монфиса.