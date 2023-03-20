Роман Сафиуллин пробился в финал квалификации «Мастерса» в Майами

104-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Майами (США), основные матчи которого пройдут с 22 марта по 2 апреля.
На старте соревнований Сафиуллин (12) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл 188-й номер рейтинга американца Николаса Морено-Де-Альборана. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Морено-Де-Альборана восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в основную сетку соревнований в Майами Сафиуллин сразится с 21-летним австрийцем Филипом Мисоличем (150-й номер рейтинга).
Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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