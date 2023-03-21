Медведев и Рублёв в Мехико сфотографировались с британским певцом Луи Томлинсоном

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв в Мехико встретились с бывшим участником группы One Direction британским певцом Луи Томлинсоном. Фотографии с музыкантом на своей странице в социальных сетях опубликовал Даниил Медведев.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА
«Забавно, мы с Андреем Рублёвым встретили Луи Томлинсона в отеле в Мехико», — подписал фотографии Даниил.
Накануне Медведев и Рублёв провели в столице Мексики выставочный матч, а Томлинсон приехал на премьеру своего документального фильма «Все эти голоса».
Оба российских теннисиста выступят на грядущем «Мастерсе» в Майами (США), который пройдёт с 22 марта по 2 апреля. На минувших соревнованиях в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев дошёл до финала, где со счётом 3:6, 2:6 потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. Андрей Рублёв не смог преодолеть стадию 1/8 финала, проиграв первой ракетке Великобритании Кэмерону Норри.
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