Риос: не считаю Федерера и Джоковича интересными парнями на корте. Они не Кирьос и Фоньини

Бывшая первая ракетка мира, представитель Чили Марсело Риос рассказал, за игрой каких теннисистов он любит наблюдать.

«Для меня Федерер – не тот игрок, которого видишь и думаешь: «Как интересно». Мне нравится, как он играл, потому что он парень с невероятной лёгкостью в движениях, очень умный и хороший. Но он не Кирьос и не Фоньини. Наблюдать за тем, как каждый из них может поднять шум, устроить беспорядок, более занимательно. Джоковича я тоже не считаю интересным парнем на корте.

В теннисе всегда были ограничения. Если вы ругаетесь на корте, то получаете штраф; если бросаете ракетку – ещё один штраф. На пресс-конференциях нельзя ни о ком говорить плохо. Уимблдон заставляет вас носить белое. Теннис скучен, это как смотреть крикет. И тут появляется такой парень, как Кирьос, и всё переворачивает», — приводит слова Риоса Clay Tenis.