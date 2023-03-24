Виландер: пока Джокович продолжает играть, он будет брать как минимум один ТБШ в год

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал слова серба Новака Джоковича, заявившего в недавнем интервью CNN, что по мере приближения конца карьеры главным приоритетом для него остаётся долголетие и турниры «Большого шлема». Легендарный шведский теннисист также высказался о роли соперничества с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем в успехах 22-кратного чемпиона мэйджоров.

«Я думаю, что сейчас Джокович играет в процентную игру. Думаю, что смысл слов про долголетие заключается в том, что он выиграет ещё от двух до пяти титулов «Большого шлема», потому что его средний показатель, очевидно, больше, чем один ТБШ в год. Я думаю, что он выигрывал в среднем 1,3 или 1,4 ТБШ в год с момента его первой победы на Australian Open.

Наверное, он думает: «Если я просто буду здоров, у меня будет возможность выигрывать больше турниров «Большого шлема», будь то Уимблдон, будь то даже «Ролан Гаррос», конечно, Australian Open, а потом и US Open. Долголетие означает: «Эй, ребята, я не стар, я чувствую себя молодым». Он выглядит молодо, и, я уверен, он будет выигрывать крупные турниры, пока здоров. Он будет брать как минимум один титул «Большого шлема» в год до тех пор, пока продолжает играть. Я думаю, это то, что он хотел этим сказать.

Что касается его слов о конкуренции с Федерером и Надалем — думаю, мы прекрасно понимаем, о чём говорит Новак. Невозможно, чтобы у него был такой же драйв, амбиции и мотивация без Федерера и Надаля. Вы должны быть предельно мотивированны, чтобы вставать каждый божий день и усердно тренироваться. К тому же вы должны пытаться выиграть каждый матч в течение всей своей карьеры, потому что это то, что делают Роджер и Рафа. Я думаю, Новак доказал, что у него есть амбиции стать лучшим теннисистом в истории, но в то же время он любит свою работу и хочет продолжать играть ещё долго», — приводит слова Виландера Eurosport.