Анастасия Потапова в тяжёлом матче обыграла Кори Гауфф и прошла в четвёртый круг Майами

Российская теннисистка Анастасия Потапова (26-я ракетка мира) обыграла американку Кори Гауфф (шестая ракетка мира) и смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Анастасия Потапова одержала волевую победу со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Потапова ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Кори Гауфф пять эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвёртом круге Потапова встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.