Донской обыграл украинца Ваншельбойма в финале турнира ITF. Это его второй титул подряд

Россиянин Евгений Донской стал победителем турнира ITF, который проходил в индийском Лакхнау. В финальном матче он обыграл украинца Эрика Ваншельбойма со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Евгений выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта.

Турнир проходил в индийском городе Лакхнау с 21 по 26 марта, в первых двух раундах россиянин обыграл представителей Индии Дигвиджая Сингха и Маниша Сурешкумара, в 1/4 финала встречался с индийским спортсменом Караном Сингхом, а в полуфинальной встрече обыграл индийца Саши Кумара Мукунда в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.

Напомним, 302-я ракетка мира в мужском зачёте Евгений Донской неделю назад стал чемпионом 25-тысячника ITF в Нью-Дели, где в финале обыграл Юсуке Такахаси со счётом 6:1, 6:3. Таким образом, это его второй титул ITF за две недели и четвёртый за карьеру, 3 апреля россиянин вернётся в топ-250.