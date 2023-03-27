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Крейчикова вышла в 1/8 финала турнира в Майами, где может сыграть с Соболенко

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвёртый круг турнира в Майами. На стадии 1/16 финала она обыграла американку Мэдисон Кис.

Продолжительность встречи составила 1 часа 54 минуты. За это время Крейчикова сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету американки пять эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал Крейчикова сыграет с победителем пары Мари Боузкова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь)

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного женского турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Наоми Осаку.