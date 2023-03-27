Елена Остапенко потерпела поражение от Мартины Тревизан в 1/8 финала турнира в Майами
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 22-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.
В матче 1/8 финала Остапенко (24) со счётом 3:6, 3:6 проиграла итальянке Мартине Тревизан (25). Их встреча продлилась 1 час 32 минуты. Остапенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Тревизан один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
За выход в полуфинал престижных соревнований 29-летняя Тревизан сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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