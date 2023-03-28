Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга турнира в Майами

Хачанов — Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) встретится с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом (третья ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:35 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 22:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Счёт личных встреч между спортсменами — 6-0 в пользу греческого теннисиста. Последняя их встреча состоялась в полуфинале Australian Open и завершилась победой Циципаса в четырёх сетах.

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023