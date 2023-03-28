Хачанов — Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга турнира в Майами

Сегодня, 28 марта, российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) встретится с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом (третья ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:35 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом.
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Счёт личных встреч между спортсменами — 6-0 в пользу греческого теннисиста. Последняя их встреча состоялась в полуфинале Australian Open и завершилась победой Циципаса в четырёх сетах.
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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