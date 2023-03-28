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Хачанов переиграл Циципаса в первом сете матча четвёртого круга турнира в Майами

Хачанов переиграл Циципаса в первом сете матча четвёртого круга турнира в Майами
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США), в котором 16-й номер мирового рейтинга россиянин Карен Хачанов встречается с третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Встреча проходит на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Завершился первый сет. Победу на тай-брейке со счётом 7:4 отпраздновал россиянин.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 22:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира встретится с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).

Турнир категории АТР-1000 в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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