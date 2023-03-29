Хачанов прервал 23-матчевую серию поражений от игроков из топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) переиграл грека Стефаноса Циципаса (третья ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Майами (США). Встреча завершилась победой российского спортсмена в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Благодаря этой победе Карен прервал длительную серию поражений от игроков, входящих в первую десятку мирового рейтинга АТР, которая тянулась с 2019 года и длилась 23 матча. Также 26-летний Хачанов одержал первую в карьере победу над Циципасом, прервав шестиматчевую серию поражений в матчах с греческим теннисистом.

В четвертьфинале турнира Карен встретится с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).