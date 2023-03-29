Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов прервал 23-матчевую серию поражений от игроков из топ-10

Хачанов прервал 23-матчевую серию поражений от игроков из топ-10
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) переиграл грека Стефаноса Циципаса (третья ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Майами (США). Встреча завершилась победой российского спортсмена в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Благодаря этой победе Карен прервал длительную серию поражений от игроков, входящих в первую десятку мирового рейтинга АТР, которая тянулась с 2019 года и длилась 23 матча. Также 26-летний Хачанов одержал первую в карьере победу над Циципасом, прервав шестиматчевую серию поражений в матчах с греческим теннисистом.

В четвертьфинале турнира Карен встретится с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 22:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Материалы по теме
Хачанов с 7-й попытки одолел Циципаса и впервые пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
Хачанов с 7-й попытки одолел Циципаса и впервые пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023