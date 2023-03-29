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Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) стартует девятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание девятого игрового дня

Янник Синнер (Италия, 11-я ракетка мира) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, 54-я ракетка мира) — матч начнётся примерно в 22:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1-я ракетка мира) — Тейлор Фритц (США, 10-я ракетка мира) — матч начнётся примерно в 3:30 мск.

Полное расписание доступно здесь.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.