Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня
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Сегодня, 29 марта, в Майами (США) стартует девятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание девятого игрового дня
Янник Синнер (Италия, 11-я ракетка мира) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, 54-я ракетка мира) — матч начнётся примерно в 22:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1-я ракетка мира) — Тейлор Фритц (США, 10-я ракетка мира) — матч начнётся примерно в 3:30 мск.
Полное расписание доступно здесь.
Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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