Алькарас: очень хочу сыграть с Новаком Джоковичем

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что когда тот чувствует себя на 100%, то он лучший в мире.
«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100-процентной готовности. И я согласен: когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира.
Не знаю, что отвечать на этот вопрос. Но есть достижения Новака и его уровень — например, в Австралии он был невероятно высоким.
Как я уже говорил, очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет готов на все 100 процентов. Думаю, мне понравится. Больше ничего сказать не могу», – ответил Алькарас в интервью на пресс-конференции.
Следующим соперником Алькараса на турнире «Мастерс» в Майами станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5).
Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн.
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