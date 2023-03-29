Алькарас: очень хочу сыграть с Новаком Джоковичем

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что когда тот чувствует себя на 100%, то он лучший в мире.

«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100-процентной готовности. И я согласен: когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира.

Не знаю, что отвечать на этот вопрос. Но есть достижения Новака и его уровень — например, в Австралии он был невероятно высоким.

Как я уже говорил, очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет готов на все 100 процентов. Думаю, мне понравится. Больше ничего сказать не могу», – ответил Алькарас в интервью на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса на турнире «Мастерс» в Майами станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5).

Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн.