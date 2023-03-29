Тарпищев объяснил, почему нынешние россиянки менее успешны, чем Шарапова и Мыскина

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, почему нынешнее поколение российских теннисисток не добивается таких результатов, как поколение Марии Шараповой и Анастасии Мыскиной.

«Поколение менее талантливое? Дело не в этом. Таланты были, есть и будут. Просто теннис зависим от финансов. А по нашему виду спорта здорово ударил первый экономический кризис. Когда средний и малый бизнес ушли из тенниса, случился спад. Количество юных спортсменов, которых мы вели, пришлось сократить. Сейчас, слава богу, ситуация выравнивается. В прошлом сезоне наши девушки одержали победы в 580 международных турнирах, проходивших в 73 странах мира. За минувшие два месяца 2023-го россиянки первенствовали в 72 турнирах. В каждой возрастной группе (12–14, 14–16 и 16–18 лет) в стране есть теннисистки, которые входят в мировую четвёрку. Поэтому волноваться не приходится, с резервами у нас всё в порядке. Но есть проблемы с визами и перелётами», — приводит слова Тарпищева «Столица С».