Андрееску: я порвала две связки лодыжки, трудно сказать, сколько займёт реабилитация
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Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности травмы, полученной в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США) с россиянкой Екатериной Александровой. Андрееску получила травму ноги и отказалась от продолжения встречи при счёте 6:7, 2:0.
«Результат обследования показывает, что я порвала две связки левой лодыжки. Тяжело сказать, сколько времени займет восстановление, но давайте просто скажем, что могло быть намного хуже!!! Я настроена оптимистично, что при правильной работе день за днем и реабилитации я скоро вернусь на корт. Процесс реабилитации уже начался, и я буду продолжать держать вас в курсе. Люблю вас всех», — написала Андрееску в своём «твиттере».
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