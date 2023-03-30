Андрееску: я порвала две связки лодыжки, трудно сказать, сколько займёт реабилитация

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности травмы, полученной в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США) с россиянкой Екатериной Александровой. Андрееску получила травму ноги и отказалась от продолжения встречи при счёте 6:7, 2:0.

«Результат обследования показывает, что я порвала две связки левой лодыжки. Тяжело сказать, сколько времени займет восстановление, но давайте просто скажем, что могло быть намного хуже!!! Я настроена оптимистично, что при правильной работе день за днем и реабилитации я скоро вернусь на корт. Процесс реабилитации уже начался, и я буду продолжать держать вас в курсе. Люблю вас всех», — написала Андрееску в своём «твиттере».