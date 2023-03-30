Карен Хачанов впервые с 2019 года вышел в полуфинал «Мастерса»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые с 2019 года вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

Это произошло сегодня, 30 марта, в Майами (США). В четвертьфинальном матче Хачанов (14) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25). Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Серундоло два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В последний раз Хачанов преодолевал четвертьфинальную стадию «Мастерса» в 2019 году в Монреале (Канада). Всего это будет четвёртый полуфинал «Мастерса» в карьере Карена.

За выход в финал престижных соревнований в Майами Хачанов сразится с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым (4).