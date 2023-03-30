Хачанов добрался до Медведева! Впервые в Майами будет российский полуфинал

Кто бы ни выиграл в этом поединке, в любом случае кто-то из них окажется в решающей встрече «Мастерса».

30 марта на «тысячнике» в Майами проходят четвертьфинальные матчи. Одним из участников встреч стал российский теннисист Карен Хачанов, которому противостоял аргентинец Франсиско Серундоло. До встречи с Серундоло Хачанов провёл три матча на турнире, причём уровень соперников последовательно усложнялся. Во втором круге россиянин в трёх сетах прошёл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, в третьем раунде не испытал особых проблем во встрече с 44-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой (6:2, 6:4), а в 1/8 финала наконец-то обыграл грека Стефаноса Циципаса, второго номера посева. До этого Карен шесть раз проигрывал Циципасу, а тут размочил счёт в личном противостоянии — 7:6, 6:4. Знаковый момент!

«Говорят, что всё получается с третьего раза, но мне понадобилось семь. Я очень рад. Самое важное — не то, что я победил Стефаноса, а то, как играл. После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я вернулся в Дубай, провёл не очень много матчей, так что сейчас я просто рад, что продолжаю играть на высоком уровне. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом и этим путешествием», — сказал Хачанов, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Серундоло, как и Хачанов, до отчётного матча проиграл лишь один сет за три встречи. Случилось это в четвёртом круге, где аргентинец одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего. Начал путь на турнире Франсиско с победы над Александром Ковачевичем, представляющим США, а в третьем круге — и это стало главной сенсацией — неожиданно уверенно расправился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (5): 6:2, 7:5. По личным встречам Серундоло уступал Хачанову. На прошлогоднем «Мастерсе» в Монреале Карен одержал трудовую победу — 7:6, 5:7, 6:3.

Вообще же Серундоло по инерции продолжает считаться надеждой аргентинского тенниса, хотя ему уже 24 года — не так и мало, пора оправдывать авансы. Он не поднимался выше 24-го места в рейтинге ATP, а сейчас располагается на 31-й строчке. Титул у него пока всего один. В прошлом году Франсиско победил на грунте в Бостаде.

В сегодняшнем четвертьфинале Хачанов раскачался не сразу. Первый брейк совершил аргентинец, который в пятом гейме с третьей попытки использовал брейк-пойнт. Вот тут уже россиянин проснулся — и взял четыре гейма подряд! Сперва Карен взял гейм на приёме, использовав первый же брейк-пойнт, затем под ноль взял свою подачу, после чего сделал второй, решающий брейк — на сей раз на реализацию понадобилось две попытки. И уверенно подал на сет, использовав первый же сетбол, — 6:3. В этой партии Серундоло превзошёл Хачанова по активно выигранным мячам (13:8), однако россиянин допустил куда меньше невынужденных ошибок (3 против 10).

Второй сет проходил уже при полном преимуществе Хачанова. Россиянин в первом гейме взял подачу соперника, со второй попытки реализовав двойной брейк-пойнт, а затем сделал ещё один брейк в пятом гейме. Свою подачу при этом Карен не отдавал — так счёт стал 5:1. После этого соперники ещё по разу взяли свою подачу, и Хачанов, реализовав первый же матчбол (Карен закрыл матч двумя эйсами подряд!), оформил убедительную победу — 6:3, 6:2.

Так Хачанов впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами. Там Карена, который теперь поднимется как минимум на 11-е место в рейтинге ATP, уже ожидает первая ракетка России Даниил Медведев, который ранее выиграл свой четвертьфинал у американца Кристофера Юбэнкса. Это будет первый в истории чисто российский полуфинал Майами. Таким образом, отечественным болельщикам в любом случае будет за кого поболеть в финале. Что касается другого полуфинала, то в нём сыграют итальянец Янник Синнер (10) и кто-то из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9).