Рыбакина вышла во второй финал WTA-1000 подряд

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй подряд финал WTA-1000, в полуфинальном матче обыграв американку Джессику Пегулу (3-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Серия победных матчей Елена Рыбакиной достигла отметки «13» (с учётом снятия спортсменки с 3-го круга в Дубае (ОАЭ) из-за травмы поясницы. В финале предыдущего престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США) Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, и стала чемпионкой.
Соперницей Рыбакиной в финале турнира в Майами станет победительница противостояния Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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