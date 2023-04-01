Видеообзор победы Даниила Медведева над Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Майами. В матче 1/2 финала соревнований Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова (16-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 18 минут.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В финале турнира в Майами Медведев сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером (11-я ракетка мира), который в полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Встреча состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.
Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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