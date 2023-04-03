Рейтинг ATP на 3 апреля: Джокович вновь на вершине, Медведев поднялся на четвёртую строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович вернулся на первое место, обойдя 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 5-го на 4-е место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.
Рейтинг АТР от 3 апреля:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770;
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150;
5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3470;
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450;
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370;
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345;
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065;
11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.
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