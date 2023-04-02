Медведев впервые покорил «Мастерс» в Майами! Это уже четвёртый титул Даниила в сезоне

В воскресенье, 2 апреля, в Майами (США) завершился супертурнир серии «Мастерс», второй в рамках «Солнечного дубля». Две недели назад в Индиан-Уэллсе участниками решающего матча стали испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. Алькарас нанёс тогда поражение Медведеву. В этот раз соперником российского спортсмена был итальянец Янник Синнер, который в полуфинале обыграл как раз Алькараса. Что же до Даниила, то он в своём полуфинале оказался сильнее своего соотечественника Карена Хачанова.

Для Медведева этот финал стал пятым подряд. Первые три решающих матча он выиграл, завоевав титулы в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, а вот в Индиан-Уэллсе, как уже было сказано, проиграл Алькарасу. В тот день оборвалась потрясающая серия побед россиянина, составившая в итоге 19 матчей. Но с учётом встреч, выигранных уже в Майами, статистика Даниила в преддверии финала всё равно выглядела впечатляюще: 23 победы в 24 играх. Синнер же в третий раз в сезоне-2023 добрался до финала. 12 февраля итальянец выиграл турнир ATP-250 в Монпелье, а неделю спустя дошёл до решающего матча в Роттердаме, где Медведев оказался сильнее — 5:7, 6:2, 6:2. Та победа Даниила над Янником стала пятой в пяти очных матчах. Интересно, что все эти поединки проходили на харде в помещении. Таким образом, Синнера можно было назвать одним из самых удобных соперников для Медведева — или, наоборот, можно было посчитать россиянина крайне неудобным оппонентом для итальянца.

Слово теннисистам

Синнер, выйдя в финал, уже знал, что его соперником будет Медведев. «Я очень рад, что снова смогу встретиться с Даниилом в финале. Последний матч я очевидно проиграл, но постараюсь сделать всё возможное на этот раз. Я попробую внести эффективные изменения в свою игру, как в матче с Алькарасом. Посмотрим, что будет. Мне нравится на этом корте. У меня хорошие воспоминания об этом месте, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — приводит слова итальянца Sportskeeda.

Медведев же давал комментарий после своего полуфинала, но до начала параллельной встречи, и потому не знал, с кем ему предстоит играть решающий матч. И всё же поделился наблюдениями в отношении игры итальянца. «Синнер в состоянии очень сильно бить по мячу. Янник очень, очень быстро прогрессирует, особенно в этом году. Что касается игры на задней линии — да, Янник может очень сильно бить. Тогда получается своего рода пинг-понг», — сказал россиянин на пресс-конференции. И объяснил, как ему вообще удалось выйти в пятый финал подряд: «Удалось поймать волну. В прошлом году я усердно работал на тренировках. Никогда не прекращал это делать. Я здорово поработал над физикой. Вот почему могу играть много турниров подряд. В прошлом году это не всегда окупалось, но я продолжал работать. И мне удалось набраться уверенности в этом году, когда я выиграл Роттердам, Доху, Дубай. И удалось продолжить это и здесь».

Что говорили перед матчем

Заслуженный тренер России Виктор Янчук порадовался, что Синнер выбил Алькараса, и объяснил своё мнение. «Медведеву повезло, что он играет с Синнером, а не с Алькарасом. Алькарас разнёс его в Индиан-Уэллсе — Медведева там просто не было. С Синнером будет лучше, потому что Даниил его уже обыгрывал. Всё-таки Янник играет не так быстро, как Алькарас. У Карлоса быстрее летят мячи, двигается быстрее, укорачивает. Но Синнер очень сильно прибавил в последнее время. Матч будет затяжным и изнурительным, потому что будет преобладать обмен ударами с задней линии по отскочившему мячу. Будет много беготни по задней линии. Стиль игры у них примерно одинаковый. Победит тот, кто надёжнее и везучее. 55 против 45 в пользу Медведева», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

В схожем ключе высказалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева. «Синнер более удобен для Медведева, чем Алькарас. Янник предпочитает классическую игру, хоть и в очень быстром темпе с глубокими ударами. Такой стиль понятен и хорошо знаком Медведеву. Синнер очень быстр, великолепно играет на задней линии и сочетает это с неожиданными выходами вперёд. У него есть всё, чтобы в ближайшем будущем стать одним из лучших в мире», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, как Медведеву должен помочь сложный полуфинал с Хачановым — Даниил обыграл соотечественника в трёх сетах. «Медведев показал себя с очень хорошей стороны в игре с Хачановым. Мне кажется, он вошёл в игру после этого матча. В финале у Дани больше шансов на победу. Но Синнер мне очень нравится. Последние две недели Янник играет очень здорово. Медведев не будет допускать большого количества ошибок. Он прошёл хорошую психологическую подготовку и беготню против Хачанова, который его давил. У него была хорошая закалка перед этим финалом», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Медведев активно начал встречу. Первый гейм он взял под ноль на своей подаче, а в длинном втором гейме, по ходу которого «ровно» фиксировали четырежды, вышел на брейк-пойнт, но упустил его. А в пятом гейме у россиянина начались неприятности: он допустил три двойные ошибки, и Синнер с пятой попытки реализовал-таки брейк-пойнт. Однако Даниил тут же исправился, совершив обратный брейк, после чего счёт стал 3:3. Затем Медведев уверенно взял гейм на подаче, после чего Синнер запросил медицинский перерыв — ему дали таблетки, и матч возобновился. Вплоть до конца сета соперники уверенно брали свою подачу а в 12-м гейме Медведев решил не доводить дело до тай-брейка, заработал двойной брейк-пойнт и с первой же попытки использовал его — 7:5! Вот так россиянину удалось выиграть партию, несмотря на четыре двойные ошибки, притом что у итальянца не было ни одной.

В начале второго сета Медведев добился весомого преимущества. Россиянин выиграл гейм на подаче, а затем и на приёме, со второй попытки реализовав тройной брейк-пойнт, — 2:0. После этого соперники обменялись брейками — так счёт стал 3:1 в пользу Даниила. В дальнейшем теннисисты брали свою подачу — таким образом, девятый гейм, который Медведев взял под ноль, стал последним. Россиянин выиграл партию, а вместе с ней — матч и турнир! Окончательный счёт встречи — 7:5, 6:3 в пользу Даниила.

Вот так Медведев завоевал уже четвёртый титул в сезоне и 19-й в карьере. В понедельник, 3 апреля, ATP опубликует обновлённую версию рейтинга, и россиянин поднимется на четвёртое место. Что касается Чемпионской гонки ATP, то в ней Даниил уже после победы в полуфинале вышел в лидеры, обойдя Новака Джоковича. К слову, этот титул в Майами стал пятым для Даниила на «Мастерсах». Из россиян до него Майами выигрывал Николай Давыденко (2008 год).

Все финалы Медведева на «Мастерсах» — 5-3:

1. Монреаль-2019. Надаль – Медведев – 6:3, 6:0.

2. Цинциннати-2019. Медведев – Гоффен – 7:6, 6:4.

3. Шанхай-2019. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.

4. Париж-2020. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.

5. Торонто-2021. Медведев – Опелка – 6:4, 6:3.

6. Париж-2021. Джокович – Медведев – 4:6, 6:3, 6:3.

7. Индиан-Уэллс-2023. Алькарас – Медведев – 6:3, 6:2.

8. Майами-2023. Медведев – Синнер — 7:5, 6:3.

Что дальше? Грунтовый сезон! В первую неделю апреля пройдут сразу три турнира ATP-250 — в Хьюстоне, в Марракеше и в Кашкайше, — однако Медведева на них не будет. А с 9 по 16 апреля пройдёт «Мастерс» в Монте-Карло. Вот там уже соберутся все сильнейшие.