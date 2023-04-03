21-летняя Рахимова вышла во второй круг турнира в Боготе, где может встретиться с Бушар

90-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

В стартовом для себя матче Рахимова (4) обыграла представительницу Кипра Ралуку Джорджану Шербан со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Рахимова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Шербан один эйс, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Рахимова сразится с победительницей матча Эжени Бушар (Канада, WC) — Илена Ин-Альбон (Швейцария).

Призовой фонд турнир в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.