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Варвара Грачёва обыграла Анну-Лену Фридзам и вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне

Варвара Грачёва обыграла Анну-Лену Фридзам и вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне
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46-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В стартовом матче на турнире российская теннисистка обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. По ходу игры Грачёва один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Фридзам ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Варвары Грачёвой на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет 19-я ракетка мира, представительница Польши Магда Линетт.

Чарльстон. 1-й круг
04 апреля 2023, вторник. 18:05 МСК
Анна-Лена Фридзам
93
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2  
7 7 		6  
         
Варвара Грачёва
46
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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