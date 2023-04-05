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19-летняя Диана Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира Кудерметову в Чарльстоне

19-летняя Диана Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира Кудерметову в Чарльстоне
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95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга 19-летняя Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Кудерметовой два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
95
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

За место в четвертьфинале Шнайдер поборется с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, 12) — Лейла Фернандес (Канада).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

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