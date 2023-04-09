Каспер Рууд рассказал, почему считает Даниила Медведева опасным соперником на грунте

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о потенциале россиянина Даниила Медведева на грунтовом покрытии.

«Приятно видеть, что он активизировался, мне показалась забавной речь Синнера после финала, когда он поздравлял его с завоеванием четырёх титулов. Но теперь начинается грунт, так что будем смотреть, как он справится. Возможно, он не такой большой поклонник грунта, как я. Он игрок, который способен покрывать всё пространство корта. Он точно будет втягивать в затяжные розыгрыши.

Думаю, можно сказать, что в прошлом движение было его главной проблемой на грунте. Но я читал интервью, в которых он говорил, что хочет его усовершенствовать. Посмотрим, получится ли в этом году. И у него же были хорошие результаты на грунте. Он играл в полуфинале Монте-Карло и в финале Барселоны. Так что, конечно, он способен показывать хорошую игру на любом покрытии», — приводит слова Рууда Eurosport.